Cours de Yoga à Paris

Bonjour,

Nous n’avons pas publié d’articles depuis quelques mois car nous nous sommes lancés dans une nouvelle aventure !

En février, nous sommes partis en Inde faire une retraite de yoga… cette expérience a raisonné dans notre corps, dans notre coeur et dans notre tête… nous avons été transformés. Le yoga est un outil magique pour combattre le stress que nous subissons tous les jours.

Il nous ait apparu évident qu’il était important et urgent que les parisiens découvrent cette pratique qui permet d’entretenir son corps en développant sa musculature et sa souplesse, d’améliorer sa santé mentale (anxiété, stress, dépression… ) et de découvrir une philosophie qui prône la gratitude et le respect des autres.

Afin de démocratiser le Yoga, nous donnons des cours de Yoga pour TOUS, tous les mardis à 19h20 dans une très belle salle à coté du métro Colonel Fabien au 102 boulevard de la villette .

Si vous voulez découvrir le yoga , vous êtes les bienvenus il suffit de s’inscrire en cliquant sur le lien :

http://www.yoga-week-end.info/bulledeyoga/

Nous n’abandonnons pas pour autant notre partage sur ParisParis.in, alors si vous avez des bonnes adresses ou un article à proposer, envoyez les nous !

@ très bientôt !

Notre site : http://www.yoga-week-end.info

Recevez 3 fois par semaine les dernières découvertes de Paris gratuitement par mail